В Хорватии закрылись участки на выборах депутатов Сабора (парламента) страны, голосование прошло без нарушений, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии.

Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом. Для защиты от COVID-19 пришедшие на участки и члены комиссий с наблюдателями носили маски и дезинфицировали руки, при волеизъявлении использовались одноразовые ручки. До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан, это меньше, чем на парламентских выборах 2016 года, когда до 16.30 проголосовали 37,68% избирателей.

«Участки были закрыты в 19.00 (20.00 мск), нарушений зафиксировано не было», — сообщил избирком. Первые результаты ГИК сообщит после 21.00 (22.00 мск).

По последним данным соцопросов, главными конкурентами за места в Саборе станут правящее правоцентристское Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьера Андрея Пленковича, коалиция Restart во главе с оппозиционной Социал-демократической партией президента Зорана Милановича и правое «Отечественное движение» певца и бизнесмена Мирослава Шкоро.

Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат.