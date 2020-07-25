Проливные дожди и сильный ветер в Хорватии в ночь на субботу привели к гибели пожарного и значительному материальному ущербу, сообщили власти страны.

Наиболее сильные осадки и ветер обрушились ночью на города Риека, Вараждин, Опатия, острова Крк и Црес и столицу – Загреб. Подтоплены дома и объекты инфраструктуры, дороги, повалено много деревьев. Материальный ущерб от ночного разгула стихии подсчитывается.

По данным Хорватского пожарного объединения HVZ, только в городской черте Загреба было свыше 100 выездов для устранения последствий стихии. Государственным спасателям помогали местные добровольные дружины.

«К сожалению, с ночного выезда и работы в подтопленном городе не вернулся к своей семье член добровольного пожарного общества «Кустошия» Давор Ковачич. Он участвовал в откачке воды из одной подтопленной квартиры в Загребе, ему стало плохо, и, несмотря на быстрое прибытие бригады скорой помощи, спасти его не удалось», — сообщило HVZ.

По данным национального пожарного объединения 53-летний Ковачич был опытным пожарным и активно участвовал в работе экстренных служб, в том числе при разрушительном землетрясении в марте этого года.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился в семи километрах севернее Загреба на глубине 10 километров. Затем произошли еще десятки толчков магнитудой от 3 до 5. При землетрясении получили ранения 27 человек, из них 18 — серьезные, скончалась 15-летняя девушка. Были повреждены тысячи зданий, учебные и медицинские учреждения, католический собор – символ Загреба.