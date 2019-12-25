В Красноярском крае местный предприниматель решил продать село вместе с живущими в нем людьми за 20 млн рублей. По его словам, покупатель получит право обладания 45 домами, животноводческим комплексом, нефтебазой и птицефермой. Соответствующее объявление мужчина разместил в сети, чем крайне возмутил местных жителей. Сейчас проверкой инцидента занимается региональный Следственный комитет.

Следственный комитет займется проверкой информации о продаже поселка вместе с его жителями, сообщается на сайте ведомства. Выгодную сделку решил совершить местный предприниматель Вадим Федяев, который уверен, что населенный пункт находится в его распоряжении.

«Журналисты озвучили в эфире ситуацию в Красноярском крае, где местный предприниматель объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу — вместе с фермой, складом и даже домами с живущими в них людьми», — сообщает СК.

Распоряжение о проверке инцидента направил региональному ведомству направил глава СК РФ Александр Бастрыкин. После этого информация должна быть передана в центральный аппарат.

Объявление о продаже поселка было размещено в сети 25 декабря. Цену за владение предприниматель установил в размере 20 млн рублей, отметив, что согласен на небольшой торг.

«Продам село Васильевка. Около 45 домов, построен животноводческий комплекс, нефтебаза, гусеферма. Кругом тайга, где заготавливался папоротник. Кругом темнохвойная дикая тайга! Отличное место для охоты и рыбалки! Продам в хорошие руки, почти даром! Небольшой торг уместен, обмен не рассматриваю!», — указал Федяев.

Жители поселка смогли узнать о том, что они вместе с хозяйством выставлены на продажу только через родственников — увидеть объявление самостоятельно у них возможности не было, поскольку интернета в населенном пункте нет. «Нам стали звонить родные и рассказывать, что в интернете объявление это висит, что нас продают. Мы в шоке, конечно, были», — рассказала kp.ru местная жительница Ирина Земцова.

Как пояснили в администрации Идринского района, колхоз «Васильевский» был создан на месте ныне существующего поселка в 1991 году — тогда деньги на его строительство были выделены государственному предприятию ОАО «Сельский строительный комбинат», руководителем которого был Федяев. В 1998 году колхоз был преобразован в ООО «Васильевский» и переведен в подсобное хозяйство комбината. В связи с этим «Сельскомому строительному комбинату» было выдано свидетельство о постоянном пользовании земельным участком.

Однако в 2001 году земельное законодательство изменилось: тогда руководство комбината должно было переоформить свое право постоянного пользования на право аренды, либо выкупить все участки в собственность. Однако никто этого не сделал, поэтому сейчас поселок фактически никому не принадлежит.

«После реформ и обновления законодательства в нулевых годах площади населенных пунктов, дороги, лесфонд и прочее были убраны. Остались только земли сельхозназначения, на которые предприниматель сегодня может претендовать. С 2003 года предприниматель землей не пользуется вообще. То есть, по сути, он пытается продать то, чего у него нет», — рассказал kp.ru начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Идринского района Алексей Крашников.

В то же время представители собственника объяснили НТВ, что село будет продано только тому, кто сможет возродить его. От дальнейших комментариев они отказались и даже пригрозили телекомпании судебным иском.

По словам жителей поселка, сейчас он находится совсем не в том состоянии, которое описано в объявлении. Большинство домов там давно заброшены, а остальные приватизированы.

«Дома половина почти в разобранном виде — окошек нет, полов нет, окон и дверей тоже. Стоят пустые по восемнадцать лет. 16 домов приватизировано было, из них два люди разобрали и переехали на новое место. У остальных документы на руках — 12 приватизировано и две квартиры, жители которых имеют разрешение на приватизацию», — рассказала Земцова.

Как считает юрист «Минусинского сельского строительного комбината» Наталья Скворцова, жители поселка сами довели населенный пункт до такого состояния. По ее словам, суды с администрацией Идринского района о том, будет ли поселок передан в частную собственность или аренду, идут уже долгие годы, однако решения по ним до сих пор нет.

«Пока шли суды с администрацией района, имущество в Васильевке разворовывалось. На нескольких жителей были возбуждены уголовные дела, мы через газету к ним обращались — не воруйте. Бесполезно. Теперь они говорят, а чего тут продавать? Конечно — если своровано», — заявила юрист kp.ru.

Она также отметила, что комбинат на протяжении всех лет пользования выплачивал налог на землю. «Все объекты, которые там есть, построены нашей организацией, они принадлежат ей на праве собственности. И что теперь это подарить нужно кому-то?», — заключила Скворцова.

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