Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» на своем официальном сайте сообщил о вспышке коронавирусной инфекции в команде.

После возвращения с предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске у игроков, членов тренерского штаба и персонала выявлено одиннадцать случаев заражения коронавирусом.

В течение трех суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора.

«В связи с данными обстоятельствами, ХК «Сибирь» вынужден отказаться от участия в Кубке губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа в Челябинске. Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения», — говорится в заявлении клуба.

На Мемориале Ромазана, который прошел в Магнитогорске с 10 по 14 августа, кроме «Сибири», играли также местный «Металлург», хабаровский «Амур» и екатеринбургский «Автомобилист». Новосибирская команда стала победительницей соревнований.

🔥"Сибирь" побеждает "Амур" 5:2 и выигрывает Турнир Ромазана! pic.twitter.com/wBZ4uFwkX5 — Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 14, 2020

Ранее о массовых случаях заражения COVID-19 сообщалось в московских ЦСКА и «Спартаке», фарм-клубе столичного «Динамо», в омском «Авангарде», череповецкой «Северстали», а также в ХК «Сочи».