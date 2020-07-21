В омском клубе «Авангард», выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Положительные анализы на COVID-19 выявлены у 20 представителей команды.

Эту информацию официально подтвердил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков. На среду в команде запланированы повторные тесты.

«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор», — приводит слова Волкова пресс-служба «Авангарда».

По словам генменеджера, за состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки.

Хоккеисты «Авангарда» с 15 июля по 2 августа проводят тренировочный сбор в подмосковной Балашихе. На 4-9 августа запланировано участие команды в предсезонном турнире Sochi Hockey Open в Сочи, однако омичи уже снялись с этих соревнований.

⚡ Хоккейный клуб «Авангард» принял решение отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open: https://t.co/mb5DFXL3Pe pic.twitter.com/temdgmlpgy — ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 21, 2020

«Нам очень жаль, но мы были вынуждены принять такое решение ради безопасности нашей команды в непростой эпидемиологической обстановке. Мы знаем, как сильно хотели наши болельщики увидеть первые матчи «Авангарда» в межсезонье. Разумеется, мы понимаем, как непросто будет организаторам менять календарь турнира. Однако в сложившейся ситуации мы не имеем права ставить под удар весь тренировочный процесс», — добавил Волков.

Отметим, что ранее из-за выявления коронавирусной инфекции у нескольких игроков и сотрудников клуба приостановил подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак»