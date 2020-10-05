Казанский «Ак Барс» подтвердил наличие симптомов ОРВИ у хоккеистов, а также представителей тренерского штаба.

«Несколько игроков «Ак Барса», представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ. Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября.

В занятии участвуют пять игроков, которые еще вчера выступали за «Барс» в матче регулярного чемпионата ВХЛ со «Звездой» (1:2). Это вратарь Артур Ахтямов, защитники Константин Лучевников и Дмитрий Мужиков, нападающие Дмитрий Кателевский и Руслан Галимзянов», — говорится в сообщении на официальном сайте казанского клуба.

Ранее появилась информация, что нападающие команды Данис Зарипов и Найджел Доус, а также защитник Микаэль Викстранд заразились коронавирусом. Сегодня казанцев ждет домашняя встреча с уфимским «Салаватом Юлаевым».