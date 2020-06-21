В результате беспорядков, которые произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг, ФРГ), пострадали 19 сотрудников полиции.

Беспорядки вспыхнули из-за полицейской проверки, связанной с продажей наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов намеревалась провести проверку в отношении 17-летнего молодого человека. Однако на поддержку к нему вышли 200-300 человек. В сотрудников полиции стали бросать камни и бутылки.

Позднее на площади Шлоссплац число участников беспорядков возросло до 400-500. Они совершали «агрессивные нападения» на полицейских, разбивали витрины и грабили магазины.