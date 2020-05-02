В Ханты-Мансийском автономном округе скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом 2 мая сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в регионе.

«В Сургутской окружной больнице умер 74-летний пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. У него было множество сопутствующих хронических заболеваний. Врачи сделали всё возможное для спасения его жизни. Несмотря на лечение, проводимое в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами, болезнь завершилась летальным исходом», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в регионе выявлено 414 случаев заражения коронавирусом. 134 пациента выздоровели, 12 человек находятся в тяжелом состоянии, три человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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