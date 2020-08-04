В клубе «Сочи», выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. По данным Sport24, положительные анализы на COVID-19 выявлены более чем у десяти представителей команды, однако пресс-служба сочинцев пока не делала официальных заявлений.

В связи с этим проведение матча с молодежной сборной в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open под вопросом. Игра должна состояться 4 августа и начаться в 15:00 по московскому времени.

Отметим, что на прошлой неделе ХК «Сочи» уже проводил контрольные матчи против «молодежки».

Турнир Sochi Hockey Open должен пройти в Сочи с 4 по 9 августа. В составе участников молодежная сборная России, «Сочи», СКА и «Локомотив».

Ранее с турнира снялся омский «Авангард», в котором было выявлено два десятка зараженных коронавирусом.

Кто выиграет первый турнир межсезонья? #SochiHockeyOpen pic.twitter.com/XzP3drwCRi — КХЛ (@khl) August 4, 2020

По той же причине приостановил подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак».