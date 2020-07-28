Сорок пять дворов и зданий оказались затопленными в результате непогоды в селе Сокологорное Херсонской области Украины, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«В результате осложнения погодных условий (ливня) возникло частичное подтопление села Сокологорное Генического района. По состоянию на 15.00, по результатам обходов установлено, что возникло затопление 45 дворов и зданий. Работы по ликвидации чрезвычайного происшествия продолжаются», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на место происшествия было направлено семь единиц техники и 13 человек личного состава. Дополнительно привлечены два трактора от местных фермерских хозяйств.