Мэрия украинского города Херсон разместила билборды, на которых поздравляет горожан с годовщиной «провозглашения Украинского государства» 30 июня 1941 года, в качестве иллюстрации представлена вырезка из газеты с заявлением ОУН («Организации украинских националистов», чье боевое крыло УПА* запрещено в РФ) о тесном сотрудничестве с Гитлером, сообщает в пятницу интернет-издание «Страна.ua».

«Херсонский мэр Владимир Николаенко поздравил горожан с годовщиной «провозглашения Украинского государства» 30 июня 1941 года, в котором заявлялось о тесном сотрудничестве с Гитлером», — сообщает издание на своем сайте.

По информации издания, на рекламных щитах города с поздравлением от Николаенко и депутатов городского совета появилась вырезка из газеты ОУН «Самостийная Украина» (самостоятельная Украина – ред.) от 10 июля 1941. В этом номере газеты был опубликован акт, провозглашенный сторонниками Степана Бандеры в ОУН. Однако, как пишет издание, сделано это было без согласования с немцами, они приказали забыть об этом акте и он остался только на бумаге.

«Третья статья акта гласит: «Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации», — отметили в издании.

В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и «что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне». Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

* Запрещенная в России экстремистская организация.