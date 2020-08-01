Несколько десятков женщин и мужчин приняли в субботу участие в «Топлесс флешмобе» на одном из центральных пляжей финской столицы Хиетаниеми, передает корреспондент Mpravda.com с места события.

Впервые мероприятие с купающимися топлесс женщинами и поддерживающими их мужчинами прошло в Финляндии в 2019 году в знак протеста против удаления женщины, загорающей топлесс, с одного из пляжей Хельсинки. Мероприятие организуется клубом феминисток Cult Cunth и получило название Tissiflashmob — «Топлесс флешмоб».

«Мы довольны, все прошло хорошо. Наша цель — чтобы женщины могли загорать на пляжах топлесс, как и мужчины», — отметила соорганизатор мероприятия Сёде Валларен.

По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие примерно 50 человек.