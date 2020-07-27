Правоохранители задержали мужчину с пакетом боеприпасов на железнодорожной станции в Харьковской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, правоохранители получили информацию, что на железнодорожной станции «Граково» в Харьковской области находится неизвестный мужчина, у него пакет с гранатами. На место выехали полицейские и взрывотехники.

«Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, три гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату… Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города», — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли боеприпасы и направили на экспертизу. Полицейские решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения.