Сообщники были у мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, некоторые уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.

«Готовился (к преступлению – ред.), у него есть сообщники, сейчас по сообщникам работают, и уже некоторые задержаны», — сказал Баранецкий на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков на брифинге сообщил, что один из сообщников Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками, задержан несколько часов назад в Харькове. У них, по словам Авакова, были контакты. «Там мы изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее», — добавил глава МВД.