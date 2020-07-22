Украинские правоохранители заявили в среду о задержании мужчины, который ранее заявил о захвате заложницы в Харькове, сообщила пресс-служба областного управления полиции.

В среду пресс-служба областного управления Нацполиции Украины заявила, что правоохранители проверяют сообщение о захвате заложников, на место выехали полицейские. Позже в комментарии Mpravda.com правоохранители уточнили, что данная информация не подтвердилась.

«Во время выезда по указанному гражданином адресу информация не нашла своего подтверждения. Сейчас 50-летний харьковчанин задержан, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным полиции, мужчина сам позвонил и заявил о захвате здания по улице Бондаренковской. Также мужчина сказал, что у него есть взрывчатка и оружие, а в доме содержится женщина.

«По адресу находился дом, принадлежащий 41-летней женщине. Она была дома, когда приехали сотрудники полиции. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, в медицинской помощи она не нуждается. В домовладении оружия или взрывчатки полицейские не обнаружили», — добавили в полиции.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан задержанному грозит до шести лет лишения свободы.