Граната РГД-5 взорвалась у автомойки в Харькове на улице Глебовская, в результате чего пострадал фасад здания, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления полиции.

«Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Киевском районе Харькова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и проводят расследование.

© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської областіВ Харькове у здания автомойки взорвалась граната