За сутки в Хакасии выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии зафиксировано 1872 случая заражения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«За последние сутки в республике выявлено 28 новых случаев заражения COVID-19. 13 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 8 — с признаками пневмонии. 6 случаев — это служебные и семейные контакты. 1 пациент выявлен в результате планового осмотра. Всего в регионе зафиксировано 1872 случая заражения COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за сутки выздоровел 41 пациент, с начала пандемии — 1264 человека. В данный момент под медицинским наблюдением находится 1377 человек, из них 59 — в обсерваторе. Получают лечение 593 человека, в том числе 47 находятся в тяжелом состоянии и шесть на ИВЛ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.