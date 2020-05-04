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Молодой врач-травматолог из Абакана, зараженный коронавирусом, скончался в Хакасии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Хакасии ушел из жизни врач-травматолог, зараженный COVID-19. Мужчина, в возрасте 26 лет, находясь в тяжелом состоянии, в течение двух недель проходил интенсивную терапию на аппарате искусственной вентиляции лёгких в центре лечения пневмоний на базе Черногорской межрайонной больницы», — говорится в сообщении.

Медик работал в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы, которое на сегодня находится в режиме обсервации из-за ранее занесенной пациентом новой коронавирусной инфекции.

По данным правительства Хакасии, в республике за сутки подтверждено 30 новых случаев COVID-19, темп прироста 11 процентов. С начала пандемии в регионе зафиксировано 302 случая заболевания, в том числе 34 среди детей. Всего выздоровело 25 человек, на лечении остается 270 человек. Восемь человек умерли.

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