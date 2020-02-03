Глава аппарата Верховного совета республики Нина Шейерман заявила, что не сравнивала музыку республиканского коллектива с какофонией.

В интервью РИА Новости женщина сказала, что имела в виду это слово в значении, когда перед концертом музыканты настраивают свои инструменты. По её словам, оркестр и присутствующие в зале поняли смысл её слов правильно.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Нина Шейерман во время поздравления симфонического оркестра Хакасии с юбилеем сравнила его музыку с какофонией.

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