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Пятый человек с подтверждённым диагнозом «новая коронавирусная инфекция» скончался в Хабаровском крае, сообщает минздрав региона в понедельник.

Ранее сообщалось, что в регионе подтверждено 185 случаев инфекции в семи муниципальных образованиях, в том числе в Хабаровске.

«За истекшие сутки скончался 75-летний пациент с тяжёлой сердечно-сосудистой патологией и подтверждённым COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к понедельнику количество выздоровевших увеличилось до 16. Продолжают оставаться в реанимации 7 тяжелобольных пациентов, четверо из них старше 70 лет. С подозрением на COVID-19 за сутки госпитализировано 44 человека.

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