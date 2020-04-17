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Третий пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Хабаровском крае, ему было 85 лет, сообщает минздрав региона в пятницу.

По данным министерства, на утро пятницы в крае инфекция подтверждена у 91 человека.

«За истекшие сутки скончался один пациент 85 лет с диагнозом двусторонняя вирусная пневмония, вызванная COVID-19 и множественной хронической патологией», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что 62-летний пациент выздоровел и выписан из больницы. Всего на лечении в Хабаровске, селе Богородское и Советской Гавани находятся 78 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Семь из них — в тяжелом состоянии, шесть — на аппарате ИВЛ, в том числе пятеро старше 70 лет.

За минувшие сутки в стационары края госпитализированы 33 пациента с подозрением на коронавирус, семь контактировавших с заболевшими помещены в изолятор. Под медицинским наблюдением находятся около 700 человек прибывших из зарубежных поездок, из них более 80 в обсерваторе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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