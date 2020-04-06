Власти Хабаровского края могут разрешить работу сферы бытовых услуг, в том числе парикмахерских и салонов красоты, в период действия режима самоизоляции. Об этом 6 апреля сообщил губернатор региона Сергей Фургал на аппаратном совещании правительства.

Он подчеркнул, что необходимо поддержать те отрасли, которые больше всего пострадали из-за эпидемии. При соблюдении определенных условий ряд организаций могут возобновить работу.

«Это прежде всего бытовое обслуживание. Если будет ситуация контролируемая, мы разрешим работу всевозможных парикмахерских, салонов красоты и так далее. Ее можно будет разрешить при условии предварительной записи, чтобы избежать скопления граждан, применения индивидуальных защитных средств, с санитарной обработкой, всё как положено», — цитирует Фургала ИА «Хабаровский край сегодня» в понедельник, 6 апреля.

Также Фургал дал поручение региональному министерству транспорта проработать вопрос о послаблениях в части ежегодных весенних ограничений на движение грузового транспорта по автодорогам.

«Учитывая, что сейчас тяжелая ситуация, может, мы не будем вводить ограничения. Или ограничения коснутся только предприятий, которые возят лес, руду. Людей, кто перевозит стройматериалы и продукты, наверно, есть смысл сегодня не ограничивать», — сказал он.

Как сообщает агентство со ссылкой на минздрав региона, на сегодняшний день в Хабаровском крае зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

30 марта сообщалось, что в Хабаровском крае некоторые предприятия приостановили работу. В обычном режиме функционируют только те производства, которые указом президента определены как обеспечивающие жизнедеятельность. На недельный карантин ушли также общественные бани.

К 6 апреля в России диагностировано более 5 тыс. случаев заболевания COVID-19.

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