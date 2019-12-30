Вручение ключей от квартир в новостройке по улице Аэродромной началось в Хабаровске. Об этом в понедельник, 30 декабря, говорится в сообщении на сайте правительства Хабаровского края.

Строительство дома для сирот началось несколько лет назад, позже законодательство изменилось, и в домах разрешили предоставлять сиротам не более 25% квартир. Также подрядчику пришлось доказывать безопасность расположения дома, рядом с которым находится аэродром ДОСААФ.

В преддверие Нового года ключи получили три семьи. «Всего в новостройке 279 квартир, из них 69 получат в собственность воспитанники детских домов», — отметили в краевой администрации.

В новых квартирах выполнен социальный ремонт, облагорожена придомовая территория. Дом передан управляющей компании, специалисты которой с помощью систем видеонаблюдения будут следить за порядком.

«Этот дом является образцовым по качеству жилья эконом класса. В следующем году в крае планируем предоставить больше квартир за счет новой формы поддержки», — отметил глава края Сергей Фургал.

На учете в министерстве ЖКХ края состоит 4,5 тысячи сирот, из них почти у 3,3 тысячи уже возникло право на получение квартир. Очередь сформировалась за несколько лет.

Ранее в декабре в Орловской области свое жилье получили 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Церемония прошла при участии председателя регионального парламента Леонида Музалевского.