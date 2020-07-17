ЦОС ФСБ России передал экстренное сообщение о предотвращении теракта в Хабаровске.

Там в результате проведенных мероприятий был задержан уроженец Средней Азии 1988 года рождения, который по указанию главарей международных террористических организаций планировал совершить теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления. После этого террорист планировал сбежать в зону боевых действий на Ближний Восток.

У задержанного изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации.

В телефоне задержанного хранилась видеозапись его присяги террористам и переписка с планом готовящегося теракта. Преступник арестован, возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к террористическому акту.