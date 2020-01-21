Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы заместителя командующего 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, полковника Александра Огнневчука за хищение военного автотранспорта. Об этом 21 января сообщили в управлении ФСБ по ВВО.

Также осужденный будет обязан выплатить штраф в 2,03 млн рублей. В течение двух лет ему будет запрещено занимать посты в госупралении, пишет «РИА Новости».

Суд признал Огневчука виновным в том, что в 2018 году он фиктивно передал автомобили части сторонним лицам. Сумма ущерба министерству обороны превысила 2 млн рублей.

«Суд признал <…> виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Присвоение или растрата», и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Полковник вину не признал.

1 декабря сообщалось, что в Ингушетии суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра финансов республики и бывшего начальника отдела компенсационных выплат за растрату 2 млрд рублей.