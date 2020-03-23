В Хабаровске в одном из жилых домов целый подъезд поместили на карантин из-за того, что у одного из жителей обнаружили коронавирус. Об этом заявила на пресс-конференции в понедельник, 23 марта, заместитель главы Роспотребнадзора по региону Ирина Зубун.

«В Хабаровске все жильцы одного из подъездов жилого многоквартирного дома находятся на домашнем карантине. В этом подъезде проживал один из заболевших, он сам госпитализирован», — приводит слова чиновницы «РИА Новости».

Заместитель министра здравоохранения края Ирина Филимончикова сообщила журналистам, что жильцам подъезда запретили покидать свои квартиры, но родственники и волонтеры могут приносить им продукты. Управляющая компания провела дезинфекцию в подъезде. Она добавила, что медики имеют всю необходимую информацию о контактах всех госпитализированных.

Главный внештатный инфекционист Минздрава в Дальневосточном федеральном округе Анна Кузнецова сообщила: заразившиеся чувствуют себя удовлетворительно, они болеют в легкой форме.

Кроме того, мэр Хабаровска Сергей Кравчук с 23 марта поручил жилищным организациям дважды в день проводить дезинфекцию подъездов и лифтов многоквартирных домов. «И это не рекомендация, а руководство к действию», — приводит его слова портал PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Накануне, 22 марта, в правительстве Хабаровского края сообщили, что госпитализировали четвертого человека, который заразился коронавирусом. Ранее, 19 марта, инфекция подтвердилась у трех жителей города, которые вернулись из Европы. По словам зампреда регионального правительства Юрия Минаева, путешественники пытались скрыть факт своей поездки.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране выявили 367 случаев заражения инфекцией SARS-COV-2, которая вызывает пневмонию COVID-19. Большинство случаев — завозные.