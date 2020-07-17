Пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе, среди 15 членов экипажа, взятых в заложники, могут быть граждане РФ и Украины, сообщает на портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.

По ее данным, нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того.

«Согласно первоначальным сообщениям, к судну приблизились восемь вооруженных людей и поднялись на борт, в результате были похищены 15 членов экипажа. Похищенные члены экипажа, предположительно, граждане РФ и Украины», — сообщает портал.