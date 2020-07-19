Число выявленных новых случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на десять и достигло 1028, выздоровели еще четверо, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

«Число выявленных случаев инфицирования — 1028, выздоровели 899 человек, смертельных случаев — 15», — говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 5627 человек, в стационарах под наблюдением врачей — 228 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии — 41, среди них 38 военнослужащих.

Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что четыре из десяти новых случаев зафиксированы у водителей грузовых авто.