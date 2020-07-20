Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на одиннадцать и достигло 1039, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

«Число выявленных случаев инфицирования — 1039, выздоровели 900 человек, смертельных случаев — 15», — говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 5687 человек, в стационарах под наблюдением врачей — 232 пациента. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения — 41, среди них 38 военнослужащих.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.