Грузинские правоохранители сотрудничают с немецкой стороной в рамках дела об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, политические решения будут приняты по окончанию расследования, заявил премьер Георгий Гахария.

«Наша правоохранительная система тесно сотрудничает с немцами в расследовании… Мы ждем окончательных результатов расследования, исходя из этого, будем принимать политические решения. Наша сторона напрямую подключена к раскрытию этого дела. Если это дело будет раскрыто, после окончательных результатов, мы посмотрим, какие заявления сделает немецкая сторона и какие заявления сделаем мы. Не опережайте события»,- заявил Гахария во время своего выступления в парламенте с ежегодным докладом, отвечая на вопрос оппозиционного депутата по этой теме.

Ранее в генпрокуратуре ФРГ сообщили, что направили в суд Берлина дело гражданина России, который обвиняется в убийстве гражданина Грузии в августе 2019 года.

По версии немецкого следствия, россиянин получил задание «от государственных ведомств правительства Российской Федерации» о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял «чеченскую милицию в борьбе против РФ», говорится в сообщении. Как указано в заявлении генпрокуратуры, убитого гражданина Грузии «российские ведомства причислили… к террористам и обвинили его в членстве в террористической группировке «Кавказский эмират» (запрещена в РФ — ред.)».

По версии немецких следователей, для выполнения задания россиянин 17 августа прошлого года выехал из Москвы в Париж, 20 августа он вылетел из французской столицы в Варшаву. Утром 22 августа он покинул Варшаву и пока не установленным путем прибыл в Берлин, утверждает следствие.

По его данным, для въезда в шенгенскую зону он использовал документы на имя Вадим С., паспорт был выдан 18 июля 2019 года миграционной службой в городе Брянск, 30 июля в этот паспорт была проставлена виза во французском посольстве в Москве. По данным следствия, в парке Тиргартен 23 августа Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый был задержан вскоре неподалеку от места происшествия. С 24 августа 2019 года он находится в предварительном заключении.

В прошлом году Германия в связи с убийством Хангошвили объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вопросы о выдаче Хангошвили, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией «на уровне спецслужб неоднократно», однако «официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным», получив предварительный «отрицательный ответ». Как отмечал ранее российский лидер, убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Путин отмечал, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По его словам, РФ будет «делать все для того, чтобы в этом разобраться» и помочь немецким коллегам в расследовании.

МИД РФ зимой этого года заявлял, что утверждения властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия ведомств РФ в расследовании убийства Хангошвили неверны, «контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии».