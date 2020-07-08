Пожар в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия локализован, пострадавших нет, заявила Mpravda.com сотрудница отеля.

Пожар возник в отеле в полночь. Как сообщают местные СМИ, по предварительной информации, возгорание произошло на территории сауны, которая находится на пятом этаже здания. Все посетители и сотрудники отеля были эвакуированы.

«Согласно существующей информации, пожар уже локализован, пострадавших, к счастью, нет. Пожарные все еще находятся на месте», — заявила сотрудница.

Гостиница находится в селе Цинандали, рядом с исторической усадьбой грузинского поэта, князя Александра Чавчавадзе.