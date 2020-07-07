Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия, ведется эвакуация посетителей, сообщила Mpravda.com сотрудница отеля.

«Возник пожар, эвакуируют людей. Никто не знает, что произошло», — заявила сотрудница.

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями заявили журналистам, что эвакуация посетителей ведется из-за сильного задымления, причины возгорания неизвестны. На месте работают пожарные.

Гостиница находится в селе Цинандали, рядом с исторической усадьбой грузинского поэта, князя Александра Чавчавадзе.