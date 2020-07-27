Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на шесть и достигло 1137, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

«Число выявленных случаев инфицирования — 1137, выздоровели 922 человека, смертельных случаев — 16», — говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 6439 человек, в стационарах под наблюдением врачей — 326 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения — 41, среди них 38 военнослужащих.