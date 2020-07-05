Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на три и достигло 951, выздоровели три человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

«Число выявленных случаев инфицирования — 951, выздоровели 838 человек, смертельных случаев — 15», — говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 3828 человек, под наблюдением в стационарах — 192 пациента.

В минздраве сообщили журналистам, что все три новых случая инфицирования являются завозными, внутреннего распространения вируса в стране нет. За последний месяц все чаще выявляется коронавирус у водителей грузовых автомобилей, которые приезжают в Грузию из других стран.