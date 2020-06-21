Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на восемь и достигло 906, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

«Число выявленных случаев инфицирования — 906, среди них выздоровел 755 человек, смертельных случаев — 14», — говорится на сайте.

Выздоровевших за сутки стало на три человека больше. В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах — 269.

Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф