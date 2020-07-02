Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на восемь и достигло 939, выздоровели еще 23 человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

«Число выявленных случаев инфицирования — 939, выздоровели 817 человек, смертельных случаев — 15», — говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 3080 человек, под наблюдением в стационарах — 242 пациента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.