Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 3 и достигло 914, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

«Число выявленных случаев инфицирования — 914, среди них выздоровели 768 человек, смертельных случаев — 14», — сообщается на сайте.

Выздоровевших за сутки стало на шесть человек больше. В режиме карантина находятся 2744 человека, под наблюдением в стационарах — 258 человек.

Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю.