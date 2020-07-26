Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 14 и достигло 1131, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

«Число выявленных случаев инфицирования — 1131, выздоровели 920 человека, смертельных случаев — 16», — говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 6183 человека, в стационарах под наблюдением врачей — 302 пациентa. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения — 41, среди них 38 военнослужащих.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.