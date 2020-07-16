Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на три и достигло 1006, выздоровели еще 10 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

«Число выявленных случаев инфицирования — 1006, выздоровели 883 человека, смертельных случаев — 15», — говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 5640 человек, под наблюдением в стационарах — 244 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии — 31.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.