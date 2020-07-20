Шестнадцатый человек скончался в Грузии от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте по мониторингу инфекции.

Глава центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что жертвой инфекции стал 70-летний мужчина.

«Смертельных случаев 16», — сказано на сайте.

Как сообщал специальный правительственный сайт по мониторингу заболевания, число выявленных случаев коронавируса в Грузии в понедельник достигло 1039.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.