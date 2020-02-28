Грузинские медики выявили второй случай заражения новым коронавирусом в стране. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья министерства здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, гражданин Грузии заразился вирусом на территории Италии. "Состояние его здоровья удовлетворительное, и врачи ведут мониторинг его здоровья", — сказал Гамкрелидзе.

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