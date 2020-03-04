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В группе Лиги наций сборная РФ по футболу встретится с сербами, турками и венграми

20:39 03/03/2020

В группе 3 дивизиона B Лиги наций сезона-2020/21 сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии. В Амстердаме огласили результаты жеребьевки.

Матчи пройдут с сентября по ноябрь. Первый тур – 3-5 сентября, второй тур состоится 6-8 сентября, третий тур – 8-10 октября, четвертый тур запланирован на 11-13 октября, пятый тур – 12-14 ноября, шестой тур пройдет 15-17 ноября. На турнире будут разыграны две путевки на чемпионат мира в Катаре в ноябре – декабре 2022 года.

В Лиге наций-2020/21 сборные 55 ассоциаций распределены по лигам согласно рейтингу УЕФА: сильнейшие команды, у которых с 1-го по 16-е места, оказались в лиге А, с 17-го по 32-е – в лиге В, с 33-го по 48-е – в лиге С, самые слабые сборные, занявшие с 49-го по 55-е места, включены в лигу D.

Назначение турнира – заменить товарищеские матчи сборных на официальные игры с соперниками, равными по силе.

Напомним, в сезоне-2018/19 российские футболисты выступали в одной группе с командами Швеции и Турции. Команда завоевала второе место и не смогла получить право на повышение в классе.



