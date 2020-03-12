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В Греции зажжен огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года

13:38 12/03/2020

Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажжен в Древней Олимпии, сообщает ТАСС.

Мероприятие проходит в присутствии президента Греции Прокописа Павлопулоса, главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и других официальных лиц.

Как отмечается, огонь в факеле с помощью параболического зеркала от солнечных лучей зажгла верховная жрица, актриса Ксанти Георгиу, на алтаре древнегреческого храма Геры. Позднее пройдет театрализованное представление с участием группы жриц, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов.

После этого в Греции начнется эстафета олимпийского огня Игр-2020, которая продлится восемь дней, охватит 3200 километров и пройдет через 31 город и 15 археологических площадок. Завершится мероприятие 19 марта на стадионе «Панатинаикос» в Афинах. Там огонь будет передан организаторам Игр.

Первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня станет олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки. Женщина впервые станет первым факелоносцем в эстафете олимпийского огня. На арене «Панатинаикос» огонь принесет прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка 2016 года Екатерини Стефаниди.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа.



