В Греции за последние сутки выявлены 10 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3266 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в воскресенье.

За последние сутки нет умерших от коронавируса. Ранее в Греции от COVID-19 скончались 190 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны всего 117 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.