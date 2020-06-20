В Греции за последние сутки выявлены 19 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3256 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в субботу.

За последние сутки один человек умер от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 скончались 190 человек, говорится в бюллетене.

В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 117 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.