В Греции за сутки выявлены 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3148 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения во вторник.

За последние сутки один человек умер от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 скончались 185 человек, говорится в бюллетене.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 12 человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 117 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.