В Греции за минувшие сутки выявлены 35 новых случаев инфицирования COVID-19, четыре из них обнаружены на контроле при въезде в страну, сообщила в воскресенье национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4227.

За минувшие сутки никто не умер от коронавируса, всего в Греции от COVID-19 умерли 202 человека.

В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 127 человек, говорится в сообщении.