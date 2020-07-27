Проблем со снабжением Греции газом из-за аварии на газопроводе в Болгарии нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа, сообщило министерство окружающей среды и энергетики Греции.

В понедельник утром произошла авария на газопроводе в Грецию, сообщила компания «Булгартрансгаз». Никто не пострадал. Сейчас на месте аварии идут ремонтные работы.

Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода «Турецкий поток».

«Авария на болгарском газопроводе, из которого также идет поставка в Грецию, не вызывает никакого беспокойства по поводу достаточности энергоресурсов в стране», — говорится в поступившем в Mpravda.com сообщении пресс-службы минэнерго.

«Подача природного газа в страну через пункт пропуска в Кипи продолжается в обычном режиме, в то же время высоки запасы сжиженного природного газа (СПГ) на станции Ревитуса», — отметило министерство.

Дополняется, что за ситуацией на энергетическом рынке следят регулятор энергорынка RAE, как компетентный орган по безопасности поставок газа, в тесном сотрудничестве с минэнерго и Национальным оператором газовой системы (DESFA), поддерживается связь с болгарскими властями.

«В случае необходимости все необходимые меры будут приняты», — заверило министерство.