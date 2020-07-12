Президент торгово-промышленной палаты Пирея, предприниматель Василис Коркидис призвал греческих бизнесменов ввести эмбарго на торговлю с Турцией, а потребителей – бойкотировать турецкие товары в связи с превращением собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Госсовет Турции — высший административный суд страны — в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

«Независимо от официальной позиции нашей страны, правительственных и дипломатических усилий, которые мы, граждане, воспринимаем и полностью уважаем, я предлагаю Центральному союзу палат принять резолюцию протеста, согласно которой мы, как предприниматели, не импортируем и не экспортируем в Турцию, а как потребители, мы не покупаем их продукты со штрих-кодом, который начинается с 868 и 869 (штрих-коды Турции — ред.)», — говорится в письме Коркидиса Центральному союзу палат. Его текст публикует экономическое издание «Нафтемпорики».

По его мнению, из-за действий «соседа» греческий рынок должен бойкотировать его продукцию, а правительство — попросить ЕС ввести торговые санкции.

Коркидис заявил, что все осознают, что после запрета на ввоз и потребление продуктов из Турции будет ответ, и, возможно, ущерб экономике Греции будет большим.

«Но сколько стоят действия по падению греческого, христианского и мирового культурного памятника?» – говорится в письме.

Коркидис пишет, что Турция является одним из наиболее важных импортеров греческих продуктов, но она также является причиной огромных расходов на оборону и мигрантов в Греции.

«Экспорт греческой продукции в Турцию может достигать 1,4 миллиарда евро, но и импорт из Турции близок к 1 миллиарду евро. Так достаточно ли положительного сальдо торгового баланса для уравновешивания турецких провокаций? Зачем поддерживать тесные экономические отношения со страной, которая постоянно бросает вызов нашим религиозным убеждениям, нашей истории и нашим национальным суверенным правам?» — говорится в письме.

Ранее полностью запретить импорт и транзит турецких товаров предложил лидер правой партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос. Он предложил также сделать из дома-музея основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках музей памяти жертв геноцида понтийских греков.

В Греции несколько месяцев назад звучали призывы к бойкоту турецких товаров из-за действий Турции против курдов.

Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть 1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

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Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

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Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

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Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

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Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel