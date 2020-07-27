На пляже греческого острова Миконос 13-летний подросток на гидроцикле врезался в надувной матрас, на котором находились четверо детей, сообщает издание «Нафтемпорики».

«По данным Береговой охраны, частный водный мотоцикл, которым управлял 13-летний подросток из Ливана, столкнулся с надувным матрасом, который буксировал катер, с четырьмя французскими несовершеннолетними — тремя мальчиками и девочкой. Следствием столкновения стало то, что надувной матрац опрокинулся, у 15-летней девочки был перелом одной ноги», — говорится в сообщении.

После аварии 13-летний подросток решил сбежать, но с помощью очевидцев инцидента он был найден сотрудниками портовой службы и доставлен в полицейский участок вместе со своим отцом, который был арестован за недосмотр за несовершеннолетним ребенком.

Пятнадцатилетняя француженка была переведена в медицинский центр Миконоса для оказания первой помощи.

Издание отмечает, что происшествие стало образцом несовершенства мер безопасности, которые часто нарушаются на популярных туристических направлениях страны.